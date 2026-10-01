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Atac într-un magazin din Câmpeni! O femeie de 39 de ani s-a năpustit la o angajată

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 15:49

O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce ar fi intrat într-un magazin din Câmpeni, județul Alba, și ar fi încercat să lovească o angajată de 28 de ani. Incidentul a avut loc miercuri seară, iar femeia ar fi fost oprită de alte două angajate.

Potrivit anchetatorilor, femeia a intrat în magazin în seara zilei de 30 septembrie și s-ar fi îndreptat către una dintre angajate. Ea ar fi încercat să o lovească, însă celelalte două angajate au intervenit și au reușit să o oprească.

Polițiștii susțin că prin comportamentul său femeia ar fi tulburat ordinea și liniștea publică și ar fi provocat indignarea persoanelor aflate în magazin. Nu au fost oferite alte detalii despre motivul conflictului.

Femeia a fost reținută 24 de ore

În urma cercetărilor, polițiștii din Câmpeni au dispus joi reținerea femeii pentru 24 de ore. Ea este cercetată pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta continuă sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz. Urmează să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs incidentul și măsurile care vor fi luate în continuare.

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