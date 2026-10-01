Atac într-un magazin din Câmpeni! O femeie de 39 de ani s-a năpustit la o angajată

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 15:49

O femeie de 39 de ani a fost reținută de polițiști după ce ar fi intrat într-un magazin din Câmpeni, județul Alba, și ar fi încercat să lovească o angajată de 28 de ani. Incidentul a avut loc miercuri seară, iar femeia ar fi fost oprită de alte două angajate.

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