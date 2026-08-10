Un oraș din România oprește transportul public, inclusiv în zona metropolitană. Compania acuză datorii de aproape 20 de milioane de lei

Publicat 10 aug. 2026, 13:10 Sursă Realitatea.net

Societatea de Transport Public (STP) S.A. Alba Iulia, operatorul care asigura transportul în municipiu și în zona metropolitană formată din 12 localități, a anunțat că, începând de luni, 10 august 2026, ora 11:00, oprește complet cursele, invocând lipsa banilor pentru motorină. Decizia vine după ce, în urmă cu aproape două luni, compania sistase deja transportul în interiorul municipiului Alba Iulia.

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