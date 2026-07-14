Economie

Daniel Udrescu: PAYG și schema Ponzi

Daniel Udrescu: PAYG și schema Ponzi

Evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei. Administratorul unei firme de reciclare, plasat sub control judiciar și obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei

Evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei. Administratorul unei firme de reciclare, plasat sub control judiciar și obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei

Negocieri tensionate la Cotroceni pe Legea Salarizării. Sindicatele cer 20 de miliarde, dar Guvernul pune limita la 12 miliarde. Decizia finală se ia marți

Negocieri tensionate la Cotroceni pe Legea Salarizării. Sindicatele cer 20 de miliarde, dar Guvernul pune limita la 12 miliarde. Decizia finală se ia marți

Eurostat: Rata anuală a inflației în România a fost de peste trei ori mai mare față de media UE, în luna iunie

Eurostat: Rata anuală a inflației în România a fost de peste trei ori mai mare față de media UE, în luna iunie

Fermierii, la un pas de faliment. Cer măsuri urgente

Fermierii, la un pas de faliment. Cer măsuri urgente

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Cum a distrus Bolojan economia?

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare. Cum a distrus Bolojan economia?

Întâlnire de urgență la Cotroceni pentru legea salarizării, jalonul critic din PNRR

Întâlnire de urgență la Cotroceni pentru legea salarizării, jalonul critic din PNRR

Pagube uriașe în agricultură. Ciorile devastează culturile

Pagube uriașe în agricultură. Ciorile devastează culturile

Alertă de securitate în România: Escrocii folosesc din nou numele Poliției și Ghișeul.ro pentru a goli conturile românilor

Alertă de securitate în România: Escrocii folosesc din nou numele Poliției și Ghișeul.ro pentru a goli conturile românilor

INS: Producţia de energie a României a scăzut cu 2,9%, în primele cinci luni

INS: Producţia de energie a României a scăzut cu 2,9%, în primele cinci luni

Motorina încă n-a ajuns la 10 lei litrul, dar se apropie vertiginos. Prețuri carburanți, vineri, 17 iulie 2026

Motorina încă n-a ajuns la 10 lei litrul, dar se apropie vertiginos. Prețuri carburanți, vineri, 17 iulie 2026

Ministrul Pîslaru: Niciun venit net din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării

Ministrul Pîslaru: Niciun venit net din sectorul public nu va scădea prin noua lege a salarizării

Șoc la pompă! Motorina ar putea depăși 10 lei litrul: avertismentul experților. Ce ne așteaptă din toamnă

Șoc la pompă! Motorina ar putea depăși 10 lei litrul: avertismentul experților. Ce ne așteaptă din toamnă

Scenariu SUMBRU: datoria publică ar putea ajunge la 90% în 2036

Scenariu SUMBRU: datoria publică ar putea ajunge la 90% în 2036

Pensii mici, prețuri mari. Bătrânii numără fiecare leu

Pensii mici, prețuri mari. Bătrânii numără fiecare leu

Războiul din Orientul Mijlociu poate scumpi din nou creditele europenilor. BCE ia în calcul o nouă creștere a dobânzilor

Războiul din Orientul Mijlociu poate scumpi din nou creditele europenilor. BCE ia în calcul o nouă creștere a dobânzilor

Titlurile de stat Fidelis emise în iulie intră joi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti

Titlurile de stat Fidelis emise în iulie intră joi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti

Topul județelor în care se câștigă cel mai bine în România. Diferența față de ultimele clasate trece de 3.500 de lei

Topul județelor în care se câștigă cel mai bine în România. Diferența față de ultimele clasate trece de 3.500 de lei

Sondaj DRAMATIC. Românii se descurcă greu cu banii în fiecare lună

Sondaj DRAMATIC. Românii se descurcă greu cu banii în fiecare lună

Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie: buget record de 300 milioane lei. Ce documente îți trebuie și ce sume poți primi

Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie: buget record de 300 milioane lei. Ce documente îți trebuie și ce sume poți primi

Coșurile de cumpărături, din ce în ce mai goale. Alimentele la promoție - cele mai cumpărate de români

Coșurile de cumpărături, din ce în ce mai goale. Alimentele la promoție - cele mai cumpărate de români

Viceguvernator BNR, avertisment dur: „Modelul economic care ne-a adus aici și-a epuizat resursele. Trăim vremuri pline de incertitudine”

Viceguvernator BNR, avertisment dur: „Modelul economic care ne-a adus aici și-a epuizat resursele. Trăim vremuri pline de incertitudine”

INS: Salariul mediu net a scăzut în luna mai

INS: Salariul mediu net a scăzut în luna mai

Petrolul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 4 săptămâni

Petrolul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 4 săptămâni

Agenţia Fitch Ratings a început discuţiile de evaluare a finanţelor României

Agenţia Fitch Ratings a început discuţiile de evaluare a finanţelor României

Lia Olguța Vasilescu, despre Pilonul II: „Oamenii vor avea un șoc când vor ieși la pensie”

Lia Olguța Vasilescu, despre Pilonul II: „Oamenii vor avea un șoc când vor ieși la pensie”

Prețul energiei electrice s-a triplat în ultimii 5 ani. România are cele mai mari facturi la curent din Uniunea Europeană

Prețul energiei electrice s-a triplat în ultimii 5 ani. România are cele mai mari facturi la curent din Uniunea Europeană

Semnal de alarmă de la Olguța Vasilescu: „Noua lege a salarizării crește cheltuielile și adâncește deficitul”

Semnal de alarmă de la Olguța Vasilescu: „Noua lege a salarizării crește cheltuielile și adâncește deficitul”

Prețurile gazelor cresc din nou în Europa. Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pot aduce noi scumpiri în lunile următoare

Prețurile gazelor cresc din nou în Europa. Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pot aduce noi scumpiri în lunile următoare

Directorul general al ROMARM: Compania nu poate deveni competitivă fără o reformă profundă

Directorul general al ROMARM: Compania nu poate deveni competitivă fără o reformă profundă

Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record

Prăpastia din sistemul de pensii: Unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record

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