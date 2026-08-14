Guvernul deblochează un proiect de mărire a debitului de apă necesar Centralei de la Cernavodă

Cantitatea de energie care nu se mai poate obține în urma închiderii Centralei nucleare de la Cernavodă se va obține prin repornirea grupului de la Rovinari.
Guvernul interimar a deblocat astăzi un proiect hidrotehnic pe Dunăre, amânat de aproape zece ani, care ar urma să asigure debitul de apă necesar Centralei nucleare de la Cernavodă, a anunţat la Palatul Victoria, premierul interimar Ilie Bolojan.
El a precizat că a semnat decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, o investiţie care, dacă ar fi fost prioritizată, astăzi centrala nucleară nu ar mai fi închisă, a spus Ilie Bolojan, care a criticat lipsa de viziune şi fuga de răspundere din ultimii ani. Andrei Şerban a urmărit declaraţiile premierului privind situaţia din sitemul energetic naţional şi măsurile propuse pe termen mai lung.
Cantitatea de energie care nu se mai poate obține în urma închiderii Centralei nucleare de la Cernavodă se va obține prin repornirea grupului de la Rovinari care se va face săptămâna viitoare. Și furnizarea de energie de la eolian și din domeniul solar vor suplini închiderea acestei centrale.
De asemenea, Hidroelectrica își va mări cantitatea de energie pe care o livrează prin hidrocentrale. Toate acestea vor înlocui energia care era furnizată de centrala de la Cernavodă, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan.
Tot el a mai spus că această criză energetică este rezultatul lipsei unei strategii coerente în domeniu, care trebuia să fie realizată anii trecuţi. Din acest motiv, Ilie Bolojan a precizat că trebuie să fie făcuți următorii pași. Unul: lucrări profesioniste pe Dunărea Veche și nu soluții temporare care să asigure debitul de apă necesar pentru Centrala nucleară de la Cernavodă, pentru reactoarele 1 și 2 și, în viitor, pentru reactorele 3 și 4.
În al doilea rând, pornirea Centralelor de la Mintia și de la Iernut. Cele două vor asigura 1.500 de MW, ceea ce va însemna 20% din necesarul de energie al României.
Și, în al treilea rând, creșterea capacității de stocare. Pentru acest lucru se vor aplica scheme de ajutor de stat.
Toate aceste lucruri trebuie să facă parte dintr-un pact politic de care să țină cont în anii următori toate guvernelele care vor fi la Palatul Victoria, a mai spus premierul interimar Ilie Bolojan.