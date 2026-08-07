Atenționare meteo COD ROȘU: ploi torențiale și descărcări electrice în Alba și Maramureș

Autoritățile au emis vineri, 7 august 2026, avertizări de fenomene meteorologice imediate COD ROȘU pentru mai multe localități din județele Alba și Maramureș, unde sunt așteptate ploi torențiale, cantități importante de apă și frecvente descărcări electrice.

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