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Schimbare bruscă de vreme: Temperaturile scad dramatic în acest weekend
FOTO: Profimedia
O masă de aer rece va aduce ploi abundente și o diferență de până la 10 grade Celsius de la o zi la alta.
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