Suedia – România, debut în Liga Națiunilor 2026. Primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul mandat

Partida marchează primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea pe banca „tricolorilor”, într-un nou mandat de selecționer.
Naționala României începe campania din Liga Națiunilor 2026 cu un duel dificil împotriva Suediei, programat vineri, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Stockholm. Partida marchează primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea pe banca „tricolorilor”, într-un nou mandat de selecționer.
România debutează în Liga Națiunilor cu Suedia
După cele două partide amicale din iunie, cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), echipa națională intră în prima competiție oficială sub comanda lui Gheorghe Hagi. Meciul cu Suedia deschide seria celor șase confruntări din grupa Ligii Națiunilor și poate influența parcursul României spre obiectivele viitoare.
Adversara României vine cu un lot puternic și cu avantajul terenului propriu, însă „tricolorii” speră să înceapă cu un rezultat pozitiv noua campanie europeană.
Gică Hagi, la primul examen oficial ca selecționer
Revenirea lui Gică Hagi la conducerea echipei naționale reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru fotbalul românesc din acest an. După o perioadă dedicată reconstrucției lotului și testelor din meciurile de pregătire, selecționerul are acum primul examen oficial împotriva Suediei.
Pentru această acțiune, Hagi a convocat un lot extins, alcătuit în mare parte din jucători care evoluează în campionate din străinătate, mizând pe experiența unor fotbaliști precum Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.
Programul României în Liga Națiunilor 2026
În prima fereastră FIFA, România va disputa patru meciuri în doar 11 zile.
25 septembrie: Suedia – România, ora 21:45
28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina
2 octombrie: Polonia – România
5 octombrie: România – Suedia
Suedia – România, meci cu miză pentru începutul campaniei
Partida de la Stockholm reprezintă primul pas al României în noua ediție a Ligii Națiunilor UEFA și primul meci oficial al lui Gică Hagi după revenirea la cârma echipei naționale. Un rezultat bun în Suedia ar putea oferi un avantaj important înaintea următoarelor confruntări cu Bosnia și Herțegovina și Polonia.