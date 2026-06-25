Sport

Dinamo a găsit un înlocuitor pentru Eddy Gnahore

Dinamo a găsit un înlocuitor pentru Eddy Gnahore

CM 2026: Belgia revine spectaculos și învinge Senegalul după un penalty în prelungiri, acordat în urma analizei VAR

CM 2026: Belgia revine spectaculos și învinge Senegalul după un penalty în prelungiri, acordat în urma analizei VAR

Bombă pe piața transferurilor! Michael Olise vrea la Real Madrid după Campionatul Mondial

Bombă pe piața transferurilor! Michael Olise vrea la Real Madrid după Campionatul Mondial

Lionel Messi îl caută pe Spider-Man în New York! Colaborarea spectaculoasă dintre FIFA și Sony

Lionel Messi îl caută pe Spider-Man în New York! Colaborarea spectaculoasă dintre FIFA și Sony

CM 2026. Franța, Norvegia și Mexic, în optimi

CM 2026. Franța, Norvegia și Mexic, în optimi

Surpriză totală în clasamentul FIFA! Messi nu este liderul celor mai buni jucători de la Mondial

Surpriză totală în clasamentul FIFA! Messi nu este liderul celor mai buni jucători de la Mondial

David Beckham face bani din pauzele de hidratare de la Mondial. Cât încasează fostul mare fotbalist

David Beckham face bani din pauzele de hidratare de la Mondial. Cât încasează fostul mare fotbalist

Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane

Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane

Vlad Chiricheş s-a despărțit de FCSB. Mesajul pe care l-a transmis suporterilor

Vlad Chiricheş s-a despărțit de FCSB. Mesajul pe care l-a transmis suporterilor

Surpriza Mondialului: Paraguay elimină Germania. Președintele a declarat zi de sărbătoare națională

Surpriza Mondialului: Paraguay elimină Germania. Președintele a declarat zi de sărbătoare națională

CM 2026: Marocul, în optimi după victoria la penalty-uri în fața Olandei

CM 2026: Marocul, în optimi după victoria la penalty-uri în fața Olandei

Primul mare șoc de la Cupa Mondială de fotbal: Paraguay elimină Germania la lovituri de departajare

Primul mare șoc de la Cupa Mondială de fotbal: Paraguay elimină Germania la lovituri de departajare

Gest uriaș al lui Florentino Perez! Real Madrid donează un milion de euro pentru victimele cutremurelor din Venezuela

Gest uriaș al lui Florentino Perez! Real Madrid donează un milion de euro pentru victimele cutremurelor din Venezuela

Rapid pleacă în cantonamentul din Austria. Pancu tempera entuziasmul: „Nu ne facem iluzii”

Rapid pleacă în cantonamentul din Austria. Pancu tempera entuziasmul: „Nu ne facem iluzii”

David Popovici, anunț de senzație: îl aduce în România pe recordmanul mondial Pan Zhanle

David Popovici, anunț de senzație: îl aduce în România pe recordmanul mondial Pan Zhanle

Neymar sare în ajutorul victimelor din Venezuela. Donația care a impresionat lumea sportului

Neymar sare în ajutorul victimelor din Venezuela. Donația care a impresionat lumea sportului

CM 2026: Canada este prima echipă calificată în optimi

CM 2026: Canada este prima echipă calificată în optimi

David Popovici, medaliat cu aur şi în proba de 200 m liber de la Roma

David Popovici, medaliat cu aur şi în proba de 200 m liber de la Roma

Argint pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Lucerna

Argint pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Lucerna

David Popovici luptă pentru a treia medalie la Roma

David Popovici luptă pentru a treia medalie la Roma

Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială

Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială

David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli

David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli

„Trofeul Mihai Leu”. Spectacol de drone în memoria lui Mihai Leu, la startul super rally

„Trofeul Mihai Leu”. Spectacol de drone în memoria lui Mihai Leu, la startul super rally

David Popovici, cel mai bun timp în seriile de la 100 m liber la Trofeul Settecolli

David Popovici, cel mai bun timp în seriile de la 100 m liber la Trofeul Settecolli

Mesajul sfâșietor al unui fotbalist după cutremurul de 7,5 din Venezuela. Blocul în care soția și copiii lui locuiau s-a prăbușit

Mesajul sfâșietor al unui fotbalist după cutremurul de 7,5 din Venezuela. Blocul în care soția și copiii lui locuiau s-a prăbușit

Cupa Mondială 2026. La prima participare, Capul Verde merge neînvinsă în șaisprezecimi

Cupa Mondială 2026. La prima participare, Capul Verde merge neînvinsă în șaisprezecimi

Surpriză în lotul FCSB: Florin Tănase a lipsit din cantonamentul din Olanda! Ce urmează pentru Lixandru

Surpriză în lotul FCSB: Florin Tănase a lipsit din cantonamentul din Olanda! Ce urmează pentru Lixandru

Moment special pentru David Popovici la Vatican! Campionul României s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea și i-a oferit un cadou simbolic

Moment special pentru David Popovici la Vatican! Campionul României s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea și i-a oferit un cadou simbolic

David Popovici, în audienţă la Papa Leon. ”Sportul este medicament pentru trup şi spirit”

David Popovici, în audienţă la Papa Leon. ”Sportul este medicament pentru trup şi spirit”

David Popovici revine în competiție! Va concura în trei probe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma

David Popovici revine în competiție! Va concura în trei probe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma

Ancelotti, impresionat după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”

Ancelotti, impresionat după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”

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