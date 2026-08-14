Fotbal: Nuno Campos (Dinamo): Rapid este un adversar foarte dificil, dar avem armele noastre

Antrenorul formației Dinamo București, Nuno Campos, a declarat, vineri, într-o conferință de presă susținută înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a 5-a a Superligii, că giuleștenii reprezintă un adversar foarte dificil, dar a subliniat că echipa sa are propriile arme și trebuie să se concentreze în primul rând asupra propriului joc.
'Rapid este un adversar foarte dificil. Este o echipă foarte bună, cu multă calitate. Și cifrele arată acest lucru. Cred că vom juca împotriva unui adversar bun, dar noi avem armele noastre. Avem modul nostru de a gândi și modul nostru de a privi meciurile. De fiecare dată trebuie să ne gândim mai mult la noi decât la adversar, cu tot respectul pe care îl avem pentru acest adversar și pentru toți ceilalți. Trebuie să ne gândim la noi și la ceea ce trebuie să facem pe teren pentru a încerca să câștigăm meciul.
Îi mulțumesc lui Pancu pentru laude, dar clasamentul nu arată asta. În acest gen de meciuri trebuie să fim concentrați pe ceea ce trebuie să facem fără minge și, de asemenea, pe ceea ce trebuie să facem cu mingea. Cred că și ei arată un fotbal foarte bun. Cred că va fi un meci foarte bun pentru suporteri, pentru toată lumea. Sper să putem câștiga cele trei puncte, dar aceasta este partea noastră. Rapid are mulți jucători foarte buni, dar trebuie să fim atenți la întreaga echipă, pentru că sunt puternici și ca echipă. Trebuie să fim atenți la toate detaliile, ca echipă. Au jucători foarte buni', a afirmat Nuno Campos.
Tehnicianul portughez a precizat că, în ciuda importanței derby-ului pentru suporteri și club, jucătorii lui Dinamo trebuie să abordeze partida cu aceeași mentalitate ca la orice alt meci.
'Atmosfera este foarte bună, seamănă puțin ca la celelalte meciuri, dar, bineînțeles, este un derby. Tuturor le place să joace derby-uri. Pentru noi este încă un meci, trei puncte pe care încercăm să le câștigăm și să facem un joc bun. Este încă un meci, dar unul dintre cele mai importante pentru suporteri și pentru club, în același timp. Pentru noi, pe teren, trebuie să fie încă un meci, cu aceeași mentalitate, să încercăm să câștigăm cele trei puncte. Este important să înțelegem ce trebuie să facem cu mingea și fără minge. Doar așa putem să luptăm pentru a câștiga acest meci', a spus antrenorul.
Nuno Campos nu a anticipat un meci cu multe goluri, dar a admis că partida se poate deschide dacă una dintre echipe va înscrie rapid: 'Nu știu dacă vom avea multe goluri. Uneori, la începutul meciului, dacă cineva marchează, partida se poate deschide mai mult', a explicat tehnicianul.
Antrenorul echipei Dinamo a scos în evidență rolul suporterilor alb-roșii, despre care a spus că au contribuit la rezultatele obținute în momentele dificile ale partidelor precedente.
'Suporterii noștri sunt alături de noi tot timpul. Vorbesc despre asta la fiecare meci, pentru că ei fac parte din noi. Ne-au ajutat foarte mult în ultimele meciuri. Ne vor ajuta foarte mult și în următoarele meciuri și, cu siguranță, pe tot parcursul sezonului. Am simțit în ultimele meciuri, atunci când nu eram foarte bine în joc, că au venit și ne-au ajutat să câștigăm meciul. Fac parte din noi și sunt o parte foarte, foarte importantă din noi', a mai spus Nuno Campos.
Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația FC Rapid, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Stadionul Giulești din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Superligii.
AGERPRES