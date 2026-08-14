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Fotbal: Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 2-1 cu KuPS Kuopio

Universitatea Craiova

Universitatea Craiova

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Universitatea a început cu stângul meciul din Bănie, fiind condusă prin golul lui Valentin Gasc

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal, după ce a învins formația finlandeză KuPS Kuopio cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manșa secundă din turul al treilea preliminar.

După 1-1 în prima manșă, campioana României a obținut o victorie muncită și și-a asigurat calificarea în faza principală a unei competiții europene, fie că aceasta va fi Europa League, fie că va fi Conference League.

Universitatea a început cu stângul meciul din Bănie, fiind condusă prin golul lui Valentin Gasc (4), însă a reușit să întoarcă scorul prin reușitele lui Steven Nsimba (43 - penalty) și Carlos Mora (62).

Partida din Bănie a început practic de la 1-0 pentru campioana Finlandei, argentinianul Gasc marcând cu un șut de la 20 de metri sub transversală (4).

Craiovenii au dominat jocul și și-au creat o serie de ocazii, dar le-a lipsit un plus de atenție la finalizare.

Mekvabișvili (9) a șutat de la 22 de metri, dar Kreidl a reținut. Cicâldău (10) a șutat de la 20 de metri, mingea fiind deviat puțin pe lângă țintă. Baiaram (22) a tras și el pe lângă din careu. Cicâldău (33) a fost imprecis de la 25 m, iar Screciu (39) a trimis cu capul pe lângă, în urma unui corner. Mekvabișvili (39) a șutat bine de la 25 de metri, însă puțin peste buturile oaspeților.

În min. 42, la o centrare a lui Bancu, fundașul Adams a comis henț în propriul careu și Nsimba (43) a transformat penalty-ul, restabilind egalitatea.

Universitatea a mai avut o ocazie până la pauză, dar Mora (45) a tras pe lângă poartă de la 20 de metri.

Echipa antrenată de Filipe Coelho a avut o ocazie mare de gol în debutul reprizei secunde, dar portarul Kreidl a respins mingea trimisă cu capul de Cicâldău (47) de la 9 m, la centrarea lui Matei.

În min. 55, Moreno i-a spart nasul lui Screciu, dar nu a primit al doilea cartonaș galben pentru lovitura cu cotul.

Costaricanul Carlos Mora (62) a marcat golul calificării, cu un șut de la 30 de metri, la colț.

Universitatea a avut ocazia de a încheia conturile, dar șutul pe jos expediat de Baiaram (78) a fost apărat de Kreidl.

KuPS și-a creat o singură ocazie clară, prin Jyry (ex-Petrolul Ploiești), al cărui șut din marginea careului (85) a fost respins de portarul Laurențiu Popescu.

Etim putea marca în minutele adiționale (90+5), dar a șutat slab din careu.

Meciul din Bănie a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului internațional Dumitru Marcu.

Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat-Armenia, care a fost eliminată din Champions League de NK Celje (2-1 și 0-2). Alb-albaștrii vor juca prim manșă pe teren propriu, pe 20 august, iar revanșa va avea loc în Armenia, pe 27 august.

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