Copil de 11 ani, mort după ce a căzut cu bicicleta

Publicat 1 oct. 2026, 08:39 Sursă realitatea.net

Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta în Heria, județul Alba. Băiatul ar fi pierdut controlul. Poliția a deschis dosar penal.

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