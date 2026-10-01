Copil de 11 ani, mort după ce a căzut cu bicicleta

Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut cu bicicleta în Heria, județul Alba. Băiatul ar fi pierdut controlul. Poliția a deschis dosar penal.
Un copil de 11 ani din județul Alba a murit după ce a căzut cu bicicleta, pe un drum din localitatea Heria. Băiatul ar fi pierdut controlul bicicletei și a căzut, suferind răni grave. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă nu au mai putut să îi salveze viața.
Tragedia s-a produs miercuri, 30 septembrie, în localitatea Heria, comuna Fărău, din județul Alba. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați printr-un apel la 112 după ce copilul a căzut în timp ce se deplasa cu bicicleta.
Copilul a pierdut controlul bicicletei
Potrivit primelor cercetări, băiatul se deplasa cu bicicleta pe DC 3, în localitatea Heria, când ar fi pierdut controlul asupra vehiculului.
Copilul a căzut pe acostament și a suferit leziuni corporale grave. La sosirea echipajelor medicale, acesta era inconștient, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.
Din nefericire, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar decesul minorului a fost declarat de echipajele medicale.
Tragedie în Heria, județul Alba
Accidentul a avut loc pe raza localității Heria, o localitate din comuna Fărău, județul Alba.
Primele informații transmise de autorități arată că nu a fost implicat un alt vehicul. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Poliția a deschis un dosar penal
În urma tragediei, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care copilul și-a pierdut viața.
Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, potrivit informațiilor transmise după producerea accidentului.
Anchetatorii urmează să stabilească exact modul în care s-a produs căderea și împrejurările care au dus la decesul copilului.
Un copil de 11 ani a murit după ce a căzut de pe bicicletă
Cazul din Alba readuce în atenție riscurile asociate deplasării copiilor cu bicicleta, în special pe drumurile publice.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte detalii privind circumstanțele exacte ale accidentului. Ancheta continuă, iar concluziile polițiștilor vor stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.