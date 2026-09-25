Inspector de muncă din Alba, trimis în judecată. Anunța agenții economici despre controale inopinate

Publicat 25 sept. 2026, 13:23 Sursă Realitatea.Net

Un inspector de muncă din Alba a fost trimis în judecată, sub control judiciar, fiind acuzat că, timp de aproape cinci ani, ar fi divulgat unor agenți economici informații secrete de serviciu sau nepublice despre controale inopinate. Potrivit procurorilor, acesta le-ar fi oferit și indicații despre documentele care urmau să fie verificate și despre modalități prin care controalele puteau fi amânate.

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