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Trei muncitori electrocutați la o cabană din Alba, găsiți în stare critică
FOTO: Arhivă
Incident grav în Apuseni, în timp ce lucrau la acoperiș
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