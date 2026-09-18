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Trei muncitori electrocutați la o cabană din Alba, găsiți în stare critică

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 14:33

Incident grav în Apuseni, în timp ce lucrau la acoperiș

În comuna din Apuseni, trei bărbați montau o schelă metalică înaltă de câțiva metri la acoperișul unei cabane din lemn. În momentul în care au urcat pe schelă, aceasta a atins firele de înaltă tensiune aflate deasupra, provocând un arc electric. Muncitorii au fost aruncați la pământ și au suferit arsuri grave.

Intervenție de urgență la fața locului

Pompierii și mai multe echipaje medicale au intervenit imediat. Salvatorii i-au găsit pe cei trei în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul, iar cazul va fi sesizat Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru a verifica respectarea măsurilor de protecție a muncii.

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