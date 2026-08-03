Bărbat reținut pentru șantaj: i-a cerut 600.000 de euro fostului angajator ca să nu-i împuște fiul

Un bărbat a fost reținut luni de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București pentru șantaj și influențarea declarațiilor. Anchetatorii îl acuză că i-ar fi trimis o scrisoare de amenințare fostului său angajator, prin care i-a cerut 600.000 de euro.
Potrivit procurorilor, pe 10 iunie 2026, pe fondul unor resentimente profunde față de administratorul societății la care a lucrat anterior – pe care îl considera responsabil pentru dificultățile sale financiare și familiale, generate de un proces penal și de obligarea la plata unor despăgubiri civile însemnate – bărbatul a acționat sub pseudonimul „Boris Marius”. El a redactat și a expediat, prin serviciul poștal, de la o agenție dintr-o comună din județul Constanța, o scrisoare de amenințare. În aceasta i-a solicitat victimei să plătească 600.000 de euro în termen de 20 de zile de la primire, în caz contrar urmând să-i împuște fiul și să suporte consecințe vătămătoare.
Scrisoarea a fost primită pe 18 iunie 2026, la sediul social al societății, și i-a produs victimei o stare de temere. În conținut, inculpatul a atenționat să nu formuleze denunțuri, amenințând că, atunci când se va elibera, „va trece direct la fapte”, că îi urmărește de aproximativ doi ani și că le cunoaște traseele.
Din cercetări a reieșit că bărbatul este membru al unei asociații de vânătoare și deține legal două arme letale. El a pregătit minuțios fapta: a folosit un pseudonim, a expediat corespondența dintr-o localitate fără legătură cu domiciliul său și și-a procurat anterior un telefon mobil și o cartelă SIM noi, activate exclusiv pentru acest scop.
Pe 2 august 2026 s-a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. A doua zi, procurorul a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile.