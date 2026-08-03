Fără indicator de „interzis”, dar totuși amendat: Cum a pierdut un sibian procesul pentru o parcare în centrul orașului

Un șofer din Sibiu a fost amendat cu 200 de lei de Poliția Locală după ce și-a parcat autoturismul Volkswagen pe strada Tipografilor, la intersecția cu Piața Schiller, într-o zonă aflată în afara locurilor de parcare amenajate. Procesul-verbal consemna ocuparea fără drept a domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 210/2001.
Șoferul a contestat sancțiunea și a câștigat în primă instanță la Judecătoria Sibiu. A susținut că nu existau indicatoare care să interzică oprirea sau staționarea și că nu a blocat circulația. Instanța de fond a apreciat că Poliția Locală nu a dovedit că locul era trotuar, spațiu verde sau zonă pietonală, potrivit turnulsfatului.ro.
Poliția Locală a făcut apel, iar Tribunalul Sibiu i-a dat dreptate. Judecătorii au constatat că prima instanță s-a raportat la varianta veche a regulamentului din 2001. Articolul a fost modificat în 2020, iar noua formulare interzice simpla ocupare cu vehicule a domeniului public, contrar dispozițiilor legale, fără a mai condiționa contravenția de tipul spațiului (trotuar, spațiu verde etc.).
Instanța a respins și argumentul lipsei indicatorului: obligația de a parca doar în spațiile amenajate rezultă din reglementările locale privind administrarea domeniului public. Din fotografii reieșea că în zonă existau locuri de parcare marcate. Prin decizia definitivă din 17 iulie 2026, Tribunalul a admis apelul, a schimbat sentința și a menținut amenda.