Cupolă de foc peste România. Cod portocaliu și Cod galben de temperaturi extrem de ridicate în mare parte din țară-HĂRȚI

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod portocaliu și Cod galben de temperaturile extrem de ridicate, care pot ajunge până la 39 de grade Celsius, precum și nopți tropicale, valabile până miercuri.
Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate
Potrivit ANM, în intervalul 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00 vor fi semnalate temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale.
Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri (12 august) în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37...39 de grade.
Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului.
Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22...23 de grade.
În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, temporar vor fi intensificări ale vântului în vestul și sud-estul teritoriului, în general cu viteze de 40...50 km/h. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți (11 august), izolat în zona Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar miercuri (12 august) local în zona de munte, în sud-vest și centru.
Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat
Totodată, în intervalul 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, este valabil un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.
În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...34 de grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și 35...36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 21...23 de grade în Dealurile de Vest.
Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei se află în intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10:00, sub un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.
”Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18...20 de grade”, au mai spus reprezentanții ANM.
Cod portocaliu de caniculă
De asemenea, județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, se vor afla sub un Cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
În intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10:00, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19...21 de grade.