Dan Dungaciu avertizează că șansele unui guvern cu drepturi depline până în septembrie sunt foarte mici: „Suntem într-o furtună perfectă”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, susține că România se confruntă simultan cu numeroase crize, de la problemele energetice și atacurile cibernetice până la blocajul politic. Acesta consideră că șansele formării unui guvern cu drepturi depline până în luna septembrie sunt foarte mici. Chiar dacă un nou Executiv va primi votul Parlamentului, Dungaciu crede că acesta va fi slab și instabil. În opinia sa, criza guvernamentală ar putea reveni în prim-plan în primăvara anului viitor.
„De la criza urșilor, începută acum un deceniu, până la criza de guvern și criza politică, toate crizele există în România. Suntem, practic, într-o furtună perfectă. România este ca un oraș în care nu s-a făcut nimic timp de 30 de ani. Acum toate țevile încep să explodeze, iar străzile să se prăbușească”, a declarat Dan Dungaciu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Reprezentantul AUR afirmă că trecerea timpului reduce șansele găsirii unei soluții politice. Potrivit acestuia, tensiunile continuă să se acumuleze și devin tot mai greu de gestionat. Dungaciu susține că simpla învestire a unui nou Cabinet nu ar rezolva problemele existente. El estimează că un asemenea guvern ar putea ajunge rapid într-o nouă criză.
Dungaciu cere PSD să își asume formarea guvernului
Dan Dungaciu consideră că rezolvarea blocajului depinde de o decizie politică a PSD, cel mai mare partid din Parlament. El îi cere liderului social-democrat Sorin Grindeanu să solicite mandatul pentru formarea unui nou guvern. Ulterior, acesta ar trebui să se prezinte în Parlament pentru votul de învestire. În acest mod, situația Guvernului Bolojan ar putea fi clarificată imediat.
„Domnul Grindeanu ia mandatul, se duce în Parlament și cere votul. Dacă votul i se dă, domnul Bolojan pleacă. Dacă votul nu i se dă, domnul Bolojan pleacă, pentru că avem alegeri anticipate. Este nevoie doar de curaj și de o decizie politică, pentru că nu există soluții tehnice la probleme politice”, a afirmat Dungaciu.
Prim-vicepreședintele AUR susține că PSD trebuie să facă un „mic exercițiu de curaj”. În opinia sa, partidul are forța parlamentară necesară pentru a încerca formarea unui Cabinet. Votul ar arăta dacă există sau nu o majoritate pentru un nou guvern. În lipsa acesteia, Dungaciu consideră că soluția ar trebui să fie organizarea alegerilor anticipate.
Platformă pentru suspendarea președintelui
Dan Dungaciu a vorbit și despre platforma lansată pentru susținerea suspendării președintelui Nicușor Dan. Acesta susține că inițiativa a fost anunțată înainte ca actuala criză politică să se agraveze. Reprezentantul AUR îl consideră pe șeful statului principalul responsabil pentru prelungirea blocajului. Afirmațiile reprezintă poziția politică a lui Dungaciu și nu o constatare a unei instituții.
Potrivit acestuia, președintele nu a reușit să găsească o soluție politică după mai multe luni de blocaj. Dungaciu critică menținerea unui guvern demis, împotriva căruia Parlamentul a votat cu o majoritate consistentă. El afirmă că șeful statului ar trebui să permită declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate dacă Parlamentul nu poate forma o majoritate. În opinia sa, aceasta este o soluție prevăzută de Constituție și folosită și în alte state europene.
„Este inadmisibil să ții luni de zile un guvern demis și să nu cauți soluția prevăzută de Constituție. Atunci când Parlamentul se blochează, soluția nu este să îl controlezi. Soluția este să declanșezi alegeri anticipate. Această variantă a fost folosită în aproape toate statele Uniunii Europene”, a declarat Dan Dungaciu.