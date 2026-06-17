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Bărbat din Alba, condamnat la închisoare după ce a condus fără permis și a mințit polițiștii

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 17 iun. 2026, 10:42

Un bărbat din județul Alba a fost condamnat de Judecătoria Blaj la trei ani și două luni de închisoare cu executare, după ce a fost prins de mai multe ori conducând autoturisme fără să aibă permis.

Faptele au avut loc între 21 septembrie 2023 și 31 martie 2024, când acesta a fost oprit în trafic în mai multe zile diferite, inclusiv pe 6 februarie, 21 martie și 31 martie 2024.

Pentru a ascunde faptul că nu deținea permis de conducere, bărbatul le-a oferit polițiștilor datele de identificare ale fratelui său. Pe baza acestor informații false, oamenii legii au întocmit procese-verbale și au aplicat amenzi între 165 și 870 de lei, iar la un moment dat a fost dispusă chiar suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, potrivit alba24.ro.

Instanța l-a condamnat pentru conducere fără permis și pentru participație improprie la fals intelectual. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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