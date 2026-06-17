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Bărbat din Alba, condamnat la închisoare după ce a condus fără permis și a mințit polițiștii
FOTO: Arhivă
Un bărbat din județul Alba a fost condamnat de Judecătoria Blaj la trei ani și două luni de închisoare cu executare, după ce a fost prins de mai multe ori conducând autoturisme fără să aibă permis.
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