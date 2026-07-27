Politica· 1 min citire

Mesaj tăios de la Kremlin înaintea discuțiilor de la Washington: „Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”

Dmitri Peskov

Dmitri Peskov

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat27 iul. 2026, 14:26
SursăRealitatea.net

Kremlinul susține că nu a primit, până în acest moment, informații clare despre o nouă propunere de încetare a focului în Ucraina. Declarația a fost făcută cu o zi înaintea întâlnirii de la Washington dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuțiile dintre cei doi sunt programate marți și ar urma să vizeze inclusiv posibile soluții pentru oprirea războiului. Săptămâna trecută, o sursă ucraineană afirma că oficialii de la Kiev și Washington au discutat despre un armistițiu aerian care să fie prezentat ulterior Rusiei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă informațiile ca fiind simple speculații apărute în presă.

„Este adevărat că această informație a apărut acum câteva zile, dar până în prezent nu este nimic mai mult decât o speculație a presei. Nu există detalii concrete în această privință, nici detalii concrete cu privire la vreo propunere sau sugestie nouă”, a declarat Peskov.

Moscova refuză să comenteze afirmațiile despre soldații nord-coreeni

Reprezentantul Kremlinului a fost întrebat și despre declarația lui Volodimir Zelenski potrivit căreia Rusia s-ar pregăti să primească 30.000 de militari nord-coreeni în regiunea Voronej. Dmitri Peskov a refuzat să confirme sau să infirme informația și a transmis că liderul ucrainean nu este în măsură să vorbească despre planurile Moscovei.

„Nu cred că este necesar să comentez asupra acestor declarații. Nu este treaba lui Zelenski să vorbească despre planurile noastre”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

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