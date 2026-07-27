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Economie· 1 min citire
Sondaj alarmant: românii muncesc doar pentru a-și plăti facturile
Facturi
Publicat27 iul. 2026, 13:40
Sursărealitatea.net
Românii nu își mai permit concedii și activități relaxante din cauza facturilor mărite. O arată ultimul sondaj realizat de Institutul Național de Statistică. Potrivit ultimelor date, din ce în ce mai puțin români își mai permit o masă în oraș sau o ieșire la teatru sau la film.
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