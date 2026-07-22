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Social· 1 min citire
Un bărbat din Alba a ajuns după gratii pentru conducere sub influența alcoolului
FOTO: Arhivă
Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din localitatea Sâncel, județul Alba, a fost încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, după ce a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
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