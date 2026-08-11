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Politica· 1 min citire
Schimbare majoră la Budapesta. András Baka, adversarul lui Orbán, ajunge președintele Ungariei
Andras Baka
Parlamentul Ungariei l-a ales marți pe András Baka în funcția de președinte al țării. Fostul șef al Curții Supreme și critic al reformelor judiciare din perioada Viktor Orbán a obținut 140 de voturi pentru și doar 6 împotrivă.
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