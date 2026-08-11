Criza energetică din România, discutată la Bruxelles. Ce ajutor pregătește UE pentru noi

Seceta prelungită a lovit puternic în piața de energie din România, dar și alte domenii cheie, motiv pentru care Uniunea Europeană va lua în discuție un ajutor important pentru țara noastră, dar și pentru Slovenia și Ungaria.
Scăderea dramatică a nivelului Dunării și impactul direct asupra producției naționale de electricitate au mobilizat instituțiile europene. Reprezentanții ministerelor Energiei din mai multe state afectate de secetă, printre care și România, au participat marți la o reuniune de urgență în format online a Grupului de coordonare pentru energie electrică al Comisiei Europene.
În cadrul discuțiilor s-au analizat scenariile critice cu care s-ar putea confrunta țara noastră în perioada imediat următoare, în condițiile în care acoperirea consumului intern devine o provocare majoră. Una dintre soluțiile agreate este activarea mecanismelor europene de solidaritate energetică. Astfel, România va putea primi energie direct prin rețeaua interconectată a Uniunii Europene în cazul în care necesarul nu va putea fi acoperit din surse interne sau prin tranzacțiile obișnuite de pe piață.
Negocieri la Bruxelles pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune
Pe lângă mecanismele de sprijin de urgență, un alt punct fierbinte de pe agenda discuțiilor a fost renegocierea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care obligă România să închidă centralele pe cărbune până la data de 31 august.
Autoritățile de la București încearcă să obțină de la Comisia Europeană o amânare a termenului de dezafectare, astfel încât grupurile energetice pe bază de lignit să rămână funcționale și să sprijine rețeaua națională până la depășirea actualului deficit energetic. În urma reuniunii, oficialii europeni au confirmat că România, alături de Ungaria și Slovenia, va beneficia de o coordonare strânsă la nivelul Uniunii pentru garantarea alimentării cu energie în perioadele cu vârfuri mari de consum.
Oprirea Unității 2 de la Cernavodă va duce importurile de energie la niveluri record
Alertă maximă este și la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, unde au fost deja inițiate procedurile tehnice pentru oprirea controlată a Unității 2. Măsura a devenit inevitabilă din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării și a scăderii nivelului apei în zona pompelor de răcire, oprirea efectivă fiind preconizată în cursul acestei săptămâni.
Scoaterea din funcțiune a reactorului va crea o breșă semnificativă în producția internă. Estimările tehnice arată că, la orele de vârf din timpul serii, România ar putea fi obligată să importe aproximativ jumătate din totalul energiei electrice consumate la nivel național. Pentru a limita impactul asupra rețelei, Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național pregătesc măsuri de compensare a pierderilor atât prin intensificarea importurilor, cât și prin repornirea sau creșterea capacității altor unități de producție disponibile.