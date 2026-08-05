Facturi aproape duble la curent și orașe întregi în beznă.Drama românilor îngenuncheați de scumpiri. Mărturii emoționante

România conduce clasamentul scumpirilor la pompă. Doar într-o singură zi, prețul motorinei a crescut cu 15 bani/litru. În tot acest timp, autoritățile nu vin cu măsuri concrete pentru români, iar specialiștii avertizează că vor mai fi creșteri de prețuri și în zilele următoare.

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