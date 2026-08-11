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Paradisul iubitorilor de pisici: cazare, mic dejun și internet gratuit pe o insulă din Grecia

Pisici

Pisici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 16:50

Iubitorii de pisici au ocazia să petreacă o perioadă pe insula grecească Syros fără să plătească pentru cazare și mic dejun. În schimb, voluntarii trebuie să se implice în îngrijirea pisicilor abandonate.

Programul este organizat de Syros Cats, un ONG care se ocupă de protejarea și îngrijirea felinelor de pe insulă. Înscrierile pentru următoarea perioadă urmează să înceapă în septembrie 2026.

Voluntarii trebuie să lucreze aproximativ cinci ore pe zi, șase zile pe săptămână. Printre responsabilități se numără hrănirea pisicilor, schimbarea apei, curățarea litierei și a spațiilor din adăpost, dar și administrarea unor medicamente sub supravegherea echipei.

Există și timp liber: o zi pe săptămână este rezervată pentru ca voluntarii să poată descoperi insula și împrejurimile.

În schimbul muncii, participanții primesc o cameră privată într-o locuință împărțită cu alți voluntari, utilități de bază, internet și mic dejun. Prânzul, cina și celelalte cheltuieli personale nu sunt însă incluse.

Cei care vor să participe trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să cunoască bine limba engleză și să fie într-o condiție fizică bună. Organizația caută persoane răbdătoare și responsabile, care iubesc animalele și sunt pregătite să lucreze direct cu pisicile.

Transportul până în Grecia și până pe insula Syros, inclusiv feribotul, este plătit de voluntar. Este necesară și o asigurare internațională.

Pentru cei care îndeplinesc condițiile, programul poate fi o combinație neobișnuită între voluntariat și o perioadă petrecută pe una dintre insulele Greciei.

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