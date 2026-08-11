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Șefii din industria de apărare, în fața Curții de Apel. DNA cere arestarea
Instanță / Arhivă foto
Publicat11 aug. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS
Scandal uriaș în industria de apărare. Cei trei directori acuzați de luare de mită încearcă să scape de arestul la domiciliu și ajung astăzi în fața judecătorilor de la Curtea de Apel. În același timp, procurorii DNA cer o măsură mai aspră și insistă ca aceștia să fie plasați în spatele gratiilor. În paralel, ancheta a fost extinsă, iar procurorii verifică telefoanele, calculatoarele și sumele importante de bani găsite în locuințele suspecților.
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