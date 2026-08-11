Alba: Curtea de Apel a respins propunerea de arestare preventivă a procurorului din Caraș-Severin

Publicat 11 aug. 2026, 08:32 Sursă realitatea.net

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, luni seara, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive față de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

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