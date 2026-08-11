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Alba: Curtea de Apel a respins propunerea de arestare preventivă a procurorului din Caraș-Severin

Instanța de judecată

Instanța de judecată

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:32
Sursărealitatea.net

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, luni seara, propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive față de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

Instanța a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Hotărârea este cu drept de contestație.

La ieșirea din sala de judecată, procurorul a spus că s-a făcut dreptate și că speră să obțină dreptate și mai departe.

'Am încredere în justiția din România și sper ca nimeni să nu mai treacă prin ce-am trecut eu', a declarat presei procurorul.

Procurorul din Caraș-Severin a fost reținut după ce ar fi produs un scandal într-un local public din Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliție ar fi folosit un spray lacrimogen și ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenți.

Prezentat, luni, CA Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă CA Alba Iulia, procurorul a declarat jurnaliștilor, înaintea începerii ședinței de judecată, că nu a tras cu arma.

El a susținut că avea arma pentru a se 'autopăra'.

Întrebat de cine anume, procurorul a răspuns că de cei care încearcă să îl 'asasineze de mai mulți ani', respectiv de 'mafia din Banat'.

Procurorul a mai susținut că nu a mers la discotecă cu arma.

Este vorba de procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

AGERPRES

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