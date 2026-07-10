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Suspect prins după vandalizarea Sinagogii Vechi din Alba Iulia. Polițiștii au făcut percheziții
Sinagoga din municipiul Alba Iulia/ Foto: alba24.ro
Polițiștii din Alba Iulia au identificat principalul suspect în cazul vandalizării fațadei Sinagogii Vechi din municipiul Alba Iulia cu simboluri antisemite. Este vorba despre un bărbat de 27 de ani, la locuința căruia a fost efectuată o percheziție, au transmis vineri reprezentanții IPJ Alba.
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