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Alertă în Alba! Doi pui de urs au intrat în curtea unei gospodării și s-au urcat într-un copac

Pui de urs

Pui de urs

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 10:30
Sursărealitatea.net

Momente de tensiune într-o localitate din județul Alba, după ce doi pui de urs au fost observați în curtea unei gospodării din comuna Șugag. Autoritățile au intervenit rapid după apelurile localnicilor, iar în zonă a fost transmis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Din fericire, animalele au fost alungate în siguranță în pădure, fără ca incidentul să se soldeze cu victime sau pagube.

Localnicii au alertat autoritățile după apariția urșilor

Incidentul s-a petrecut duminică seară, când mai mulți locuitori din comuna Șugag au observat prezența unor urși în apropierea locuințelor și au apelat serviciul de urgență.

În urma sesizărilor, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care le-au recomandat oamenilor să evite zona și să nu încerce să se apropie de animale.

Jandarmii au descoperit doi pui de urs într-un copac

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că nu era vorba despre un urs adult, așa cum se credea inițial, ci despre doi pui de urs care intraseră într-o gospodărie și se refugiaseră într-un copac din curte.

Pentru a evita orice risc atât pentru localnici, cât și pentru animale, echipajele au intervenit folosind semnale acustice și petarde, reușind să îndepărteze urșii fără incidente.

Cei doi pui s-au retras în pădure, iar intervenția s-a încheiat fără alte probleme.

Tot mai multe apariții ale urșilor în comuna Șugag

Locuitorii din Șugag s-au confruntat în ultima perioadă cu mai multe incidente similare, în care urșii au coborât din pădure și au ajuns în apropierea gospodăriilor.

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu încerce să alunge singuri animalele și să anunțe imediat serviciul de urgență 112 atunci când observă prezența urșilor în zone locuite.

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