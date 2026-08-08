Cristi Chivu, victorie de senzație cu Juventus! Inter a câștigat derby-ul din Australia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 17:31

Cristi Chivu a obținut o victorie importantă în perioada de pregătire. Inter a învins-o pe Juventus cu 2-1, într-un amical disputat la Perth, în Australia.

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