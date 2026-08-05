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Actualitate· 1 min citire
Bărbat de 65 de ani, reținut după ce ar fi făcut propuneri sexuale unor adolescente
Poliția Română
Publicat5 aug. 2026, 12:40
SursăRealitatea.net
Un bărbat de 65 de ani din localitatea Albac, județul Alba, este anchetat într-un dosar care vizează două adolescente. Acesta este cercetat pentru coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și agresiune sexuală asupra unui minor. Unei fete de 15 ani i-ar fi oferit bani pentru a întreține relații sexuale cu el. O altă adolescentă, în vârstă de 17 ani, ar fi fost atinsă în zonele intime fără acordul ei.
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