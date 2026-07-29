Ce analize gratuite pot face românii neasigurați în 2026. Lista serviciilor decontate de CNAS și condițiile necesare

Românii care nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia, în anumite situații, de consultații, analize și investigații gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Drepturile persoanelor neasigurate au fost extinse în ultimii ani, în special pentru serviciile de prevenție, depistarea cancerului și testarea unor boli infecțioase, fără ca pacienții să fie obligați să achite contribuția la sănătate.
Potrivit CNAS și Ministerului Sănătății, accesul la aceste servicii este acordat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Pacienții trebuie să respecte procedura stabilită, care începe, de regulă, cu o consultație la medicul de familie și continuă, atunci când există indicație medicală, cu emiterea unui bilet de trimitere.
Ce analize și investigații pot face gratuit persoanele neasigurate
Persoanele care nu au calitatea de asigurat pot beneficia gratuit de analize și investigații recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor preventive, atunci când există o indicație medicală. Acestea au acces și la serviciile de prevenție incluse în pachetul minimal. Sunt decontate analizele și investigațiile necesare pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de cancer, precum și consultațiile de specialitate indicate în cazul unei posibile afecțiuni oncologice. Medicul de familie poate emite bilete de trimitere pentru analize de laborator, investigații imagistice și consultații la medicul specialist, toate fiind suportate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Persoanele neasigurate pot face gratuit și teste pentru hepatita B și hepatita C. În cazul femeilor însărcinate este disponibilă și testarea HIV, pe baza unui bilet de trimitere emis în conformitate cu prevederile CNAS. Ministerul Sănătății a anunțat că persoanele care prezintă simptome sugestive pentru hepatitele virale B și C pot beneficia de testare gratuită, indiferent dacă sunt sau nu asigurate. Măsura urmărește creșterea numărului de cazuri depistate într-un stadiu timpuriu.
Procedura pentru obținerea analizelor gratuite
Pentru a beneficia de aceste servicii, persoana neasigurată trebuie să fie înscrisă pe lista unui medic de familie. Dacă a fost asigurată în trecut, se poate reînscrie la același medic sau poate alege un alt medic de familie.
În timpul consultației, medicul stabilește dacă există indicație pentru efectuarea unor analize sau investigații. În funcție de situație, acesta emite un bilet de trimitere către un laborator ori către un medic specialist și utilizează codurile stabilite de CNAS pentru prevenție, suspiciune oncologică sau testarea hepatitelor. Analizele trebuie efectuate într-un laborator care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Costurile sunt suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în condițiile prevăzute de lege.
Cum se poate asigura la CNAS o persoană fără venituri
Persoanele fără venituri care doresc să beneficieze de întregul pachet de servicii medicale pot dobândi calitatea de asigurat prin depunerea Declarației Unice la Agenția Națională de Administrare Fiscală și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. După înregistrarea plății, statutul de asigurat poate fi verificat în baza de date a CNAS.
Legea prevede și categorii care beneficiază de asigurare fără plata contribuției. Printre acestea se numără copiii, elevii, studenții care îndeplinesc condițiile stabilite de legislație, femeile însărcinate sau lăuzele fără venituri și alte persoane protejate prin acte normative speciale. CNAS recomandă inclusiv persoanelor neasigurate să se prezinte periodic la medicul de familie pentru consultații de prevenție. Depistarea timpurie a unor boli grave, precum cancerul sau hepatitele virale, poate crește semnificativ șansele de tratament și vindecare.
Cât costă asigurarea voluntară în 2026
Persoanele care nu obțin venituri și nu fac parte dintr-o categorie exceptată de la plata contribuției se pot asigura voluntar în sistemul public. În 2026, costul este de 2.430 de lei pentru 12 luni, reprezentând 10% din baza de calcul de 24.300 de lei, echivalentul a șase salarii minime brute pe economie valabile la începutul anului.
Pentru dobândirea calității de asigurat trebuie depusă la ANAF Declarația Unică, formularul 212, și trebuie bifată opțiunea pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. La momentul depunerii declarației se achită 25% din contribuție, adică aproximativ 608 lei, iar diferența de 75% trebuie plătită până la termenul prevăzut de lege.
Calitatea de asigurat se dobândește de la data depunerii declarației și rămâne valabilă timp de 12 luni. Înainte de achitarea contribuției, persoanele fără venituri sunt sfătuite să verifice dacă nu fac parte dintr-o categorie asigurată fără plata CASS, precum copiii, anumite categorii de studenți, femeile însărcinate fără venituri sau alte persoane protejate prin lege.