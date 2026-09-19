Sebeș: Un copil de 4 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 18:52

Un copil în vârstă de 4 ani a căzut, sâmbătă, de la etajul 3 al unui bloc din municipiul Sebeș, județul Alba, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

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