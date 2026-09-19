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Actualitate· 1 min citire
Sebeș: Un copil de 4 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc
Ambulanța
Un copil în vârstă de 4 ani a căzut, sâmbătă, de la etajul 3 al unui bloc din municipiul Sebeș, județul Alba, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.
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