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Sebeș: Un copil de 4 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc

Ambulanța

Ambulanța

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 18:52

Un copil în vârstă de 4 ani a căzut, sâmbătă, de la etajul 3 al unui bloc din municipiul Sebeș, județul Alba, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

'La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă', a transmis IPJ Alba.

Minorul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

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