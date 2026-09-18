Siegfried Mureșan exclude retragerea din cursa pentru Guvern: „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că nu intenționează să renunțe la mandatul primit de la președintele Nicușor Dan, chiar dacă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare nu vor produce rezultatul dorit.
Întrebat ce va face dacă nu va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului, Mureșan a răspuns categoric că nu își va depune mandatul.
„Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”, a declarat premierul desemnat, precizând că obiectivul său este să finalizeze programul de guvernare, să prezinte echipa de miniștri și să ceară votul Parlamentului.
Urmează negocierile cu partidele
Mureșan a anunțat că va prezenta programul de guvernare parlamentarilor și va încerca să obțină sprijinul necesar pentru învestire.
În prezent, PNL, USR și UDMR îi susțin desemnarea, însumând 169 de parlamentari. Premierul desemnat spune că va discuta și cu PSD pentru obținerea voturilor necesare.
În schimb, Mureșan a precizat că nu va negocia cu AUR. El a spus că nu intenționează să meargă la sediul sau la grupul parlamentar al formațiunii, dar voturile unor parlamentari AUR nu pot fi împiedicate dacă aceștia decid să susțină Cabinetul la momentul învestirii.
Cum a fost desemnat
Premierul desemnat a povestit și cum a aflat că președintele îl va nominaliza. Potrivit lui Mureșan, Nicușor Dan l-a contactat joi și i-a comunicat intenția de a-l desemna, iar cei doi au stabilit să aibă o discuție mai amplă după revenirea președintelui în țară.
Mureșan a negat că ar fi ezitat să accepte mandatul și a spus că între momentul în care a fost informat și anunțul oficial au trecut aproximativ 30 de minute.
Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea Cabinetului și prezentarea programului de guvernare în Parlament. Votul de învestitură va arăta dacă negocierile din această perioadă au dus la formarea unei majorități.