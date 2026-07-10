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Un român căutat în Spania pentru jaf armat a fost prins în Alba Iulia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 10 iul. 2026, 12:52

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, a fost depistat de polițiști în municipiul Alba Iulia, după ce autoritățile judiciare din Spania au emis pe numele său un mandat european de arestare. Acesta este căutat pentru presupusa comitere a infracțiunii de jaf armat și organizat.

Bărbatul a fost identificat în data de 9 iulie 2026 de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Pentru localizarea sa, anchetatorii români au folosit date și informații suplimentare furnizate prin intermediul Biroului SIRENE, structură a Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, potrivit alba24.ro

După prindere, suspectul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. În data de 10 iulie 2026, acesta urma să fie prezentat Curții de Apel Alba Iulia, instanța competentă să analizeze procedura privind punerea în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile spaniole.

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