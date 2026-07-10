Un român căutat în Spania pentru jaf armat a fost prins în Alba Iulia

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, a fost depistat de polițiști în municipiul Alba Iulia, după ce autoritățile judiciare din Spania au emis pe numele său un mandat european de arestare. Acesta este căutat pentru presupusa comitere a infracțiunii de jaf armat și organizat.

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