Avertisment dur de la Phenian în timp ce Trump încearcă să reia dialogul cu Kim Jong Un: „Ne vom exercita dreptul la autoapărare”

Coreea de Nord condamnă exercițiile militare desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud și avertizează că își va exercita în continuare dreptul la autoapărare pentru a contracara ceea ce consideră a fi amenințări militare. Avertismentul Phenianului vine în timp ce Washingtonul își reduce „substanțial” participarea la exercițiul anual Ulchi Freedom Shield și pe fondul încercărilor președintelui Donald Trump de a relua dialogul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relatează agenția de stat KCNA.
Coreea de Nord a catalogat Statele Unite și Coreea de Sud drept „instigatori la război” și le-a acuzat că amplifică tensiunile în Peninsula Coreeană. Criticile vizează în special exercițiul militar anual Ulchi Freedom Shield, care a început luni și este programat să se desfășoare timp de 11 zile.
Într-un comentariu publicat miercuri de KCNA, Phenianul a susținut că manevrele reprezintă o amenințare la adresa securității sale și a anunțat că va continua să ia măsuri pentru a-și exercita dreptul la autoapărare. Autoritățile nord-coreene nu au precizat însă ce acțiuni concrete ar putea urma.
Washingtonul reduce participarea la exercițiul militar
Avertismentul Phenianului vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să reducă „substanțial” participarea SUA la exercițiul militar comun cu Coreea de Sud.
Trump a invocat relația sa „foarte bună” cu Kim Jong Un și a declarat luni că liderul nord-coreean a răspuns demersurilor sale de reluare a dialogului, fără să ofere detalii despre contactele dintre cei doi.
În ciuda reducerii participării americane, exercițiul a început conform planului. Comandantul Forțelor SUA din Coreea de Sud, Xavier Brunson, a vizitat marți Ministerul sud-coreean al Apărării pentru discuții privind modificarea exercițiului.
Seulul susține caracterul defensiv al manevrelor
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că exercițiul Ulchi Freedom Shield are un caracter strict defensiv și că Seulul nu intenționează să folosească manevrele pentru a ataca Coreea de Nord sau pentru a alimenta tensiunile din regiune.
Phenianul denunță în mod constant exercițiile militare americano-sud-coreene, pe care le consideră pregătiri pentru o eventuală invazie. Washingtonul și Seulul susțin, în schimb, că acestea sunt necesare pentru menținerea capacității de reacție în fața amenințărilor militare nord-coreene.
Avertismentul Phenianului vine pe fondul tentativei de reluare a dialogului
Declarația KCNA apare într-un moment în care Donald Trump încearcă să redeschidă canalul de comunicare cu Kim Jong Un. Cei doi lideri s-au întâlnit de mai multe ori în timpul primului mandat al președintelui american.
Între timp, Coreea de Nord și-a extins programele de dezvoltare a armelor nucleare și rachetelor balistice, în pofida sancțiunilor impuse de Organizația Națiunilor Unite.
Comentariul KCNA nu îl menționează pe Donald Trump și nici nu face referire directă la decizia acestuia privind reducerea participării americane. Phenianul avertizează însă că acțiunile Statelor Unite și Coreei de Sud riscă să agraveze tensiunile din Peninsula Coreeană și din regiunea Asia-Pacific.