DSVSA Alba a verificat 54 de unități unde se prepară mâncare pentru copii. Amenzi de 22.400 de lei

Inspectorii DSVSA Alba au intensificat controalele în unitățile unde sunt preparate sau servite alimente pentru copii, odată cu începerea noului an școlar. Au fost verificate 54 de unități, iar pentru neregulile descoperite au fost aplicate amenzi de 22.400 de lei și trei avertismente.

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