DSVSA Alba a verificat 54 de unități unde se prepară mâncare pentru copii. Amenzi de 22.400 de lei

Inspectorii DSVSA Alba au intensificat controalele în unitățile unde sunt preparate sau servite alimente pentru copii, odată cu începerea noului an școlar. Au fost verificate 54 de unități, iar pentru neregulile descoperite au fost aplicate amenzi de 22.400 de lei și trei avertismente.
Controalele DSVSA Alba au vizat creșe, grădinițe, unități after-school, tabere școlare, pensiuni și firme de catering.
54 de unități verificate de DSVSA Alba
Inspectorii au verificat 5 creșe, 10 grădinițe, 8 unități after-school, 15 tabere școlare, 5 pensiuni turistice, 3 unități de catering și 8 restaurante-catering.
În urma verificărilor au fost aplicate patru amenzi contravenționale, în valoare totală de 22.400 de lei, precum și trei avertismente scrise.
Printre problemele constatate s-au numărat deficiențe de igienă, întreținerea necorespunzătoare a unor spații de producție și depozitare, probleme privind etichetarea produselor și nerespectarea condițiilor de manipulare a alimentelor.
Ce au verificat inspectorii
Controalele au urmărit întregul circuit al alimentelor, de la preparare și manipulare până la depozitare și servire. Inspectorii au verificat inclusiv temperaturile de păstrare, igiena personalului, trasabilitatea produselor, etichetarea și respectarea procedurilor de autocontrol.
DSVSA Alba le reamintește operatorilor că alimentele destinate copiilor trebuie păstrate în condiții corespunzătoare, iar materiile prime trebuie să provină din surse autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar.
O atenție deosebită trebuie acordată și igienei spațiilor, echipamentelor și ustensilelor, precum și respectării termenelor de valabilitate.
Controalele continuă
DSVSA Alba precizează că verificările tematice din unitățile care oferă mâncare copiilor sunt parte a acțiunilor desfășurate în contextul începerii anului școlar.
În paralel, inspectorii continuă controalele în magazine, restaurante, măcelării, carmangerii, piețe, supermarketuri și alte unități din sectorul alimentar.