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Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată după ce ar fi convins o fată de 12 ani să plece de acasă. Procurorii cer daune morale de 120.000 de lei
Bărbat cercetat penal
Publicat29 sept. 2026, 15:31
Sursărealitatea.net
Un bărbat de 35 de ani din Alba a fost trimis în judecată după ce ar fi convins o fată de 12 ani să plece de acasă pentru o relație. Procurorii cer daune de 120.000 de lei.
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