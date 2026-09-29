Social· 1 min citire

Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată după ce ar fi convins o fată de 12 ani să plece de acasă. Procurorii cer daune morale de 120.000 de lei

Bărbat cercetat penal

Bărbat cercetat penal

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Alba ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat29 sept. 2026, 15:31
Sursărealitatea.net

Un bărbat de 35 de ani din Alba a fost trimis în judecată după ce ar fi convins o fată de 12 ani să plece de acasă pentru o relație. Procurorii cer daune de 120.000 de lei.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din județul Alba a fost trimis în judecată după ce ar fi determinat o fată de doar 12 ani să plece de acasă pentru a întreține o relație cu el. În dosar, procurorii au deschis și o acțiune civilă în numele victimei, solicitând despăgubiri morale în valoare de 120.000 de lei.

Cazul, instrumentat de procurorii din Alba, vizează fapte grave care au avut ca victimă o minoră de 12 ani. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 35 de ani ar fi convins-o pe copilă să părăsească locuința familiei pentru a avea o relație cu acesta.

În urma finalizării cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatului și au inițiat o acțiune civilă în interesul victimei, solicitând instanței acordarea unor daune morale de 120.000 de lei.

Autoritățile au protejat identitatea minorei pe parcursul procedurilor judiciare, conform prevederilor legale privind protecția victimelor minore. Procesul urmează să fie judecat de instanța competentă, care va analiza atât răspunderea penală a inculpatului, cât și cererea privind despăgubirile morale

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anchetaAlbabarbat cercetatjustitieracolatminora

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe