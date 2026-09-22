A gonit cu 247 km/h pe A3, între Câmpia Turzii și Nădășelu. Șoferul a rămas fără permis

Publicat 22 sept. 2026, 16:44 Actualizat 22 sept. 2026, 16:48

Un șofer de 25 de ani a fost prins de polițiști circulând cu 247 km/h pe Autostrada A3, pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Limita maximă admisă pe acel sector este de 130 km/h, astfel că viteza înregistrată de radar depășea limita legală cu 117 km/h.

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