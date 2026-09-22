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Ancheta după protestul violent din Piața Victoriei continuă: șapte persoane au fost reținute

protest piața victoriei

protest piața victoriei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 16:13

Șapte persoane au fost reținute marți, 22 septembrie, în ancheta privind violențele și distrugerile produse la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei.

Polițiștii au făcut 29 de percheziții domiciliare în București și în 15 județe și au pus în aplicare 30 de mandate de aducere. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

29 de percheziții în București și 15 județe

Anchetatorii au desfășurat operațiunea pentru identificarea și documentarea activității persoanelor suspectate că au participat la incidentele violente din Piața Victoriei.

Perchezițiile au avut loc în București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui, precum și în alte zone menționate de autorități în cadrul operațiunii.

Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, iar persoanele vizate au fost duse la audieri. Șapte dintre acestea au fost ulterior reținute, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea participației fiecărei persoane la incidente.

Jandarmi și jurnaliști, printre cei agresați

Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului din 15 septembrie, unii participanți ar fi aruncat cu borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice în direcția jandarmilor. De asemenea, mai mulți membri ai forțelor de ordine ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și obiecte contondente.

În dosar sunt investigate și incidente în care ar fi fost agresate două persoane angajate ale unui trust media, aflate în zonă în timpul protestului. Totodată, o autospecială și alte bunuri ale Jandarmeriei ar fi fost distruse.

Ancheta continuă

La protestul din 15 septembrie, 47 de persoane au fost conduse la unități de poliție pentru verificări, iar mai multe persoane au fost ulterior reținute sau plasate sub măsuri preventive. În urma violențelor, zece jandarmi au fost răniți, iar patru au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Anchetatorii continuă să analizeze imaginile surprinse în timpul protestului și celelalte probe pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi comis fapte penale. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.

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