Percheziții de amploare în Arad într-un dosar de trafic de droguri. Peste 40 de persoane, duse la audieri

O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor DIICOT a avut loc marți în județul Arad, unde au fost efectuate 33 de percheziții domiciliare în două dosare penale.
Anchetatorii vizează traficul de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri, iar printre cei cercetați se află și minori.
33 de percheziții în județul Arad
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad au descins la mai multe adrese din județ.
Acțiunea face parte din două anchete distincte care vizează traficul de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Unul dintre dosare include și suspiciuni privind punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilegal de droguri.
Peste 15 persoane, cercetate
Potrivit anchetatorilor, în perioada martie-septembrie 2026, peste 15 persoane ar fi fost implicate în activități de procurare, depozitare, deținere, transport și comercializare de droguri către consumatori din județul Arad.
Printre persoanele cercetate se află și minori. În dosar sunt menționate mai multe substanțe, printre care 4-CMC, 4-MMC și alfa-etilaminopentiofenonă.
Petreceri într-o locuință din Arad
Anchetatorii cercetează și cazul unei persoane care ar fi pus la dispoziție, cu știință, un imobil din municipiul Arad.
Potrivit probelor strânse până acum, în locuință ar fi fost organizate periodic petreceri tematice la care s-ar fi consumat substanțe stupefiante. Autoritățile verifică acum rolul exact al fiecărei persoane și modul în care ar fi funcționat activitatea investigată.
Peste 40 de mandate de aducere
În urma perchezițiilor au fost puse în aplicare peste 40 de mandate de aducere. Persoanele vizate au fost conduse la sediul DIICOT Arad, unde sunt audiate de procurori.
Audierile urmează să stabilească cine ar fi fost implicat în procurarea și distribuirea substanțelor și ce rol a avut fiecare dintre suspecți.
Anchetă cu sprijin din mai multe județe
Operațiunea a mobilizat forțe din mai multe structuri de combatere a criminalității organizate. La acțiune participă polițiști din Timișoara, Oradea și Caraș-Severin, alături de cei ai IPJ Arad. Jandarmii din Arad și Gruparea Mobilă de Jandarmi Timișoara au asigurat, de asemenea, sprijinul necesar pentru desfășurarea perchezițiilor.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să decidă ce măsuri vor fi luate față de persoanele audiate. Până la o eventuală condamnare definitivă, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.