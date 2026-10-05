Controale ITM în Alba: 9 angajați lucrau fără contracte, iar firmele au primit amenzi de 360.000 de lei

Inspectorii de muncă din Alba au aplicat amenzi în valoare totală de 369.000 de lei în urma controalelor desfășurate în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026.
În timpul verificărilor, au fost descoperite 9 persoane care munceau fără forme legale de angajare, pentru care sancțiunile au ajuns la 360.000 de lei.
Controalele au vizat atât respectarea legislației muncii, cât și regulile privind securitatea și sănătatea în muncă.
15 angajatori, verificați de inspectorii de muncă
În domeniul relațiilor de muncă au fost controlate 15 unități, care aveau în total 426 de salariați, dintre care 97 de femei.
Inspectorii au identificat 42 de deficiențe și au aplicat șapte sancțiuni, toate sub forma unor amenzi. Din suma totală, 360.000 de lei au fost aplicate pentru muncă nedeclarată, în cazul celor nouă persoane găsite fără contracte individuale de muncă.
Salarii neplătite și probleme privind timpul de lucru
Verificările au scos la iveală și alte nereguli în relațiile dintre angajatori și salariați.
Printre deficiențele constatate s-au numărat lipsa contractelor de muncă în formă scrisă, neplata salariilor la termenul prevăzut în contract, evidența incorectă a timpului de lucru și neplata orelor suplimentare.
Inspectorii au mai constatat situații în care angajaților nu le-au fost acordate concediile de odihnă sau repausul săptămânal, dar și cazuri în care salariații nu primiseră un exemplar al contractului individual de muncă.
Probleme au fost identificate și în ceea ce privește dosarele de personal, negocierea colectivă și păstrarea copiilor contractelor de muncă la punctele de lucru.
Nereguli și în domeniul securității muncii
Inspectorii ITM au efectuat controale și în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost verificate cinci unități, fiind identificate opt deficiențe și dispuse tot atâtea măsuri de remediere.
Un angajator a fost sancționat cu șase avertismente.
Printre problemele constatate s-au aflat lipsa fișelor de aptitudini medicale, neefectuarea examenelor medicale la angajare sau periodic, lipsa evaluării riscurilor profesionale și neactualizarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă.
Inspectorii au mai identificat situații în care echipamentele tehnice supuse reglementărilor ISCIR nu aveau autorizările sau verificările periodice necesare și cazuri în care angajații nu beneficiau de instruirea periodică prevăzută de lege.
ITM Alba anunță controale pentru combaterea muncii nedeclarate
Combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate reprezintă una dintre prioritățile stabilite în programul de control al ITM Alba pentru anul 2026.
Inspectorii urmăresc atât identificarea persoanelor care lucrează fără contract individual de muncă, cât și verificarea modului în care angajatorii respectă drepturile salariaților și obligațiile privind securitatea la locul de muncă.