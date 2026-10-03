Incendiu la litiera pădurii, în Răchita. Pompierii din Alba Iulia intervin

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litiera unei păduri din localitatea Răchita, comuna Săsciori.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săsciori.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, intervenția vizează limitarea și stingerea incendiului izbucnit la litiera pădurii.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litieră de pădure în Răchita, comuna Săsciori. Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba.
Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea focarelor, astfel încât incendiul să nu se extindă către suprafețele împădurite din apropiere. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săsciori sprijină intervenția.