„Arhitectura puterii”. Realitatea PLUS pregătește un proiect exclusiv care promite să dezvăluie ce se ascunde în culisele puterii

Publicat 3 oct. 2026, 08:52 Sursă realitatea.net

Adevărata putere nu este întotdeauna acolo unde o caută publicul. Uneori, cele mai importante decizii se conturează departe de camerele de filmat, dincolo de scena pe care o vedem zi de zi. Realitatea PLUS pregătește un nou proiect exclusiv, intitulat „Arhitectura puterii”.

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