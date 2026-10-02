Urs semnalat în Căpâlna: mesaj RO-ALERT emis pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs a fost semnalată în localitatea Căpâlna, județul Alba, în seara zilei de joi, 1 octombrie 2026. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu.
ISU Alba a transmis mesaj RO-ALERT
Pentru a preveni situațiile de risc pentru sănătatea, integritatea sau viața populației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a emis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.
Sesizarea s-a confirmat, dar ursul dispăruse
Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că sesizarea era reală, însă animalul nu se mai afla în zonă. Pentru a preveni reîntoarcerea ursului, echipajul a folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, precum și două petarde, în scop de descurajare și alungare.
Potrivit autorităților, intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puse în pericol.
Ce faci dacă te întâlnești cu un urs: sfaturi generale
Întâlnirea cu un urs poate fi periculoasă, dar comportamentul corect crește șansele de a evita incidentele.
Ce să faci:
Păstrează-ți calmul și nu intra în panică.
Retrage-te lent, cu fața spre animal, fără mișcări bruște.
Vorbește cu voce calmă și fermă, pentru ca ursul să înțeleagă că ești om.
Lasă-i spațiu de retragere și nu-i bloca drumul.
Dacă ești în mașină sau într-o clădire, rămâi înăuntru.
Sună la 112 și anunță prezența animalului.
Dacă ești în pădure, fă zgomot (vorbește, bate din palme), pentru a evita întâlnirile neașteptate.
Ce să nu faci:
Nu fugi. Ursul poate alerga mult mai repede decât un om.
Nu te apropia pentru fotografii sau filmări.
Nu hrăni ursul și nu lăsa resturi alimentare la vedere.
Nu privi animalul fix în ochi, deoarece poate interpreta gestul ca pe o provocare.
Nu te interpune între o ursoaică și pui.
Nu urca în copac, pentru că urșii se pot cățăra.
Nu lăsa copiii sau animalele de companie să se apropie.
Prevenție în localități: păstrează gunoiul în containere bine închise, nu lăsa mâncare pentru animale în curte și strânge fructele căzute din livezi.
Locuitorii sunt rugați să urmeze indicațiile autorităților și să anunțe prin 112 orice prezență a ursului în apropierea gospodăriilor.