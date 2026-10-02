Accident mortal în Alba Iulia: o persoană a murit după ce a fost lovită de tren în gara Bărăbanț

Accident mortal în Alba Iulia, în gara Bărăbanț. O persoană a fost lovită de un tren de marfă și a decedat. Poliția Alba continuă cercetările.
Un accident feroviar mortal s-a produs vineri dimineața, 2 octombrie 2026, în municipiul Alba Iulia, în zona stației CFR Bărăbanț. O persoană a fost lovită de un tren de marfă și, în urma impactului, a suferit leziuni incompatibile cu viața.
Accident feroviar mortal în gara Bărăbanț din Alba Iulia
Echipajele de intervenție au fost solicitate în dimineața zilei de vineri, în urma unui apel care anunța că o persoană a fost lovită de tren în zona stației Bărăbanț.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia, cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor medical. Ulterior, a fost alocată și o ambulanță SAJ cu medic.
Inițial, echipele de intervenție au desfășurat operațiuni pentru identificarea persoanei implicate în accident.
Din nefericire, victima a fost găsită decedată, prezentând leziuni incompatibile cu viața.
Ce transmite Poliția Alba despre accident
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 06:30 cu privire la producerea unui accident pe calea ferată, în municipiul Alba Iulia.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că o persoană a fost surprinsă și accidentată de un tren de marfă care circula pe direcția Simeria–Brașov.
Accidentul s-a produs la kilometrul 409+100 de metri.
În urma impactului, persoana a suferit leziuni incompatibile cu viața.
Identitatea victimei urmează să fie stabilită.
Polițiștii continuă cercetările
Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar.
În cauză sunt efectuate verificări inclusiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Autoritățile urmează să stabilească identitatea victimei și circumstanțele exacte în care aceasta a fost lovită de tren în zona gării Bărăbanț din Alba Iulia.