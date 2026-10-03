Temperaturi negative în Alba, la început de octombrie. Cât au arătat termometrele la munte

Temperaturi negative în Alba, în dimineața de 3 octombrie 2026. La Câmpeni s-au înregistrat -0,7 grade Celsius. Ce valori au indicat stațiile meteo.
Toamna își face simțită prezența în județul Alba. Dimineața de sâmbătă, 3 octombrie 2026, a adus temperaturi sub 0 grade Celsius în zona montană, în timp ce în unele localități s-a manifestat și fenomenul de inversiune termică.
Cele mai scăzute valori au fost înregistrate în zonele montane ale județului Alba. La Câmpeni, stația meteorologică a indicat, la ora 8:00, o temperatură de -0,7 grade Celsius.
Vântul a fost foarte slab, cu o viteză de aproximativ 0,1 m/s, din direcția vest, iar umiditatea relativă a aerului a ajuns la 95%.
-0,7 grade Celsius la Câmpeni
Datele meteorologice arată că dimineața de 3 octombrie a fost una rece în zona montană a județului Alba. Temperatura de la Câmpeni a coborât sub pragul de îngheț, în condițiile unei umidități ridicate și ale unui vânt aproape absent.
Vremea rece de la începutul lunii octombrie este în acord cu evoluția prognozată pentru această perioadă. Datele publicate anterior de ANM indicau o răcire a vremii la început de octombrie, inclusiv în centrul țării.
Inversiune termică la Roșia Montană
În același timp, la Roșia Montană s-a manifestat fenomenul de inversiune termică.
Acesta apare atunci când, în anumite condiții atmosferice, aerul rece se acumulează în zonele joase, în timp ce temperaturile pot fi mai ridicate la altitudini superioare. Fenomenul este favorizat de nopțile senine și de vântul slab.
Cum va fi vremea în Alba la început de octombrie
Răcirea de la începutul lunii octombrie vine după o perioadă în care temperaturile s-au menținut peste valorile obișnuite pentru finalul lunii septembrie.
Prognozele publicate de ANM pentru această perioadă indicau temperaturi mai scăzute în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în centrul României. La munte, răcirea putea fi însoțită de precipitații, iar la altitudini mari erau posibile inclusiv lapovița și ninsoarea.
Toamna aduce primele temperaturi negative în zonele montane
Temperatura de -0,7°C înregistrată la Câmpeni în dimineața zilei de 3 octombrie 2026 arată diferențele termice care pot apărea între zonele joase și cele montane ale județului Alba.
Pentru următoarea perioadă, evoluția vremii va depinde de circulația maselor de aer și de schimbările de temperatură anunțate de meteorologi.