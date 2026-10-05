Accident grav pe DN 75,în județul Alba. Doi oameni răniți după ce mașina a lovit un cap de pod

Un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar la fața locului au intervenit pompierii, echipajele medicale și polițiștii.
Un accident rutier grav s-a produs duminică, 4 octombrie 2026, pe DN 75, la ieșirea din Câmpeni spre localitatea Vadu Moților. Potrivit informațiilor transmise de autorități, un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar traficul în zonă a fost îngreunat.
La fața locului au intervenit pompierii din Câmpeni, cu o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ. Inițial, salvatorii au fost anunțați că o persoană ar putea fi încarcerată și inconștientă.
După sosirea echipajelor de intervenție, o femeie de aproximativ 57 de ani a fost extrasă din autoturism. Aceasta era conștientă, prezenta politraumatisme și a fost predată personalului medical pentru îngrijiri. Un bărbat de aproximativ 54 de ani a fost, de asemenea, asistat medical la locul accidentului.
Polițiștii au ajuns în zonă pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea circulației. Urmează să fie stabilite împrejurările exacte în care autoturismul a ajuns să lovească structura de pe marginea drumului.