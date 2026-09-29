Călin Georgescu ajunge la Curtea de Apel București. DIICOT cere arestarea preventivă

Călin Georgescu, la Curtea de Apel. DIICOT cere arestarea preventivă
Călin Georgescu ajunge marți, 29 septembrie, în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, într-un termen important pentru situația sa juridică. Instanța analizează contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a stabilit ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în libertate, sub control judiciar.
Procurorii solicită arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în timp ce acesta contestă măsura controlului judiciar. Termenul de la Curtea de Apel București este programat începând cu ora 9:00.
Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 trebuie să se prezinte în fața magistraților Curții de Apel București pentru soluționarea contestațiilor privind măsura preventivă.
Tribunalul București a decis, pe 22 septembrie, ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar, după ce procurorii DIICOT solicitaseră arestarea sa preventivă. Decizia Tribunalului nu a fost definitivă și a fost contestată.
Acum, Curtea de Apel București trebuie să analizeze argumentele ambelor părți și să decidă asupra măsurii preventive.
DIICOT cere arestarea preventivă pentru 30 de zile
Procurorii DIICOT contestă soluția Tribunalului București și cer ca Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.
Pe de altă parte, apărarea contestă măsura controlului judiciar.
Este important de precizat că dezbaterea de la Curtea de Apel București vizează măsura preventivă, nu stabilirea vinovăției lui Călin Georgescu. O eventuală decizie privind arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare.