Conflict între Mureșan și Grindeanu pe formarea Guvernului. Ce reproș îi face premierul desemnat liderului PSD

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 15:09

Premierul desemnat Siegfried Mureșan acuză PSD că întârzie formarea noului Guvern și susține că președintele partidului, Sorin Grindeanu, a respins de două ori propunerea de a avea o întâlnire pentru discuții.

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